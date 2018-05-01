МАГАТЭ не комментирует заявление Нетаньяху об иранском проекте "Амад"

МАГАТЭ не собирается обсуждать публично заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы существующей тайной ядерной программе Ирана под кодовым названием "проект Амад". Согласно своей стандартной практике, МАГАТЭ оценивает всю доступную агентству информацию, связанную с обеспечением безопасности. Однако МАГАТЭ не практикует публичное обсуждение вопросов, связанных с такой информацией, заявил РИА Новости представитель агентства.

В 2015 году генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано сообщил в своем докладе, что агентство не располагает достоверными указаниями на какую-либо деятельность в Иране, направленную на "разработку ядерного взрывного устройства после 2009 года". Об этом напомнил теперь представитель МАГАТЭ, добавив: "Основываясь на докладе генерального директора, совет управляющих объявил рассмотрение этого вопроса закрытым".

Тем временем официальный источник в израильских правящих кругах в Иерусалиме сообщил агентству ТАСС, что Израиль пригласил профессиональные группы из России ознакомиться с представленными Нетаньяху документами по иранской ядерной программе. По словам источника, пока "нет конкретики по поводу того, приезжают ли они, и на какой стороне это произойдет": ознакомление с документами возможно и на российской стороне, и на израильской.

Также в ближайшее время для изучения новых разведданных о секретной ядерной программе Ирана свои экспертные группы в Израиль направят Германия, Великобритания и Франция. Об этом рассказала РИА Новости пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус.

Источник в Иерусалиме подтвердил, что аналогичное приглашение было направлено и России, участвующей в составе "шестерки" международных посредников в ядерном соглашении с Ираном, заключенном в 2015 году.