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Дело Константина Ярошенко 1 час назад

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7 мая 201803:30

Отравлен тюремщиками: летчик Ярошенко на грани смерти

Global Look Press

Надзиратели американской тюрьмы "Форт-Дикс", где содержится российский летчик Константин Ярошенко, могли намеренно его отравить. Из-за ухудшающегося состояния здоровья Ярошенко уверен, что не выдержит месяц в карцере. Об этом заявила семья летчика после телефонного разговора с ним.

Как сообщает газета "Известия", 5 мая администрация тюрьмы разрешила россиянину, находящемуся уже более пяти суток в изоляторе, позвонить семье. По словам Виктории Ярошенко, им с мужем дали 15 минут для разговора.

"Он действительно в тяжелом состоянии, так как болезнь прогрессирует. Константин как будто прощался с нами: сказал, что устал от этих издевательств. Отметил, что 30 дней в карцере для него убийственны, и он уже оттуда не выйдет", — цитирует издание слова Виктории Ярошенко.

По ее словам, 30 апреля после очередного посещения врача охранники зашли в камеру и без объяснения причин забрали его в карцер. Виктория Ярошенко утверждает, что надзиратели тюрьмы могли намеренно отравить ее мужа. Это мог быть их ответ на его слова, сказанные в апреле. Тогда он рассказал, что опасается провокации со стороны администрации тюрьмы.

В мае 2010 года российский летчик был похищен в Либерии американскими спецслужбами, доставлен в США и через год осужден на 20 лет. Его обвинили в преступном сговоре для доставки крупной партии наркотиков в Соединенные Штаты.

Константин Ярошенко стал первым россиянином, которого похитили на территории третьей страны спецслужбы США. После ареста в Либерии он подвергся жестоким пыткам и избиениям, о чем свидетельствуют задокументированные показания сотрудников либерийских правоохранительных органов и очевидцев произошедшего. Нынешний президент США Трамп отказался его помиловать.

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