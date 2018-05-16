МИД РФ: пусть Скрипаль лично скажет, что не хочет общаться с консулами

Россия продолжит требовать от Великобритании дать дипломатам возможность лично пообщаться с Сергеем и Юлией Скрипалями.

"Сергей Скрипаль российского гражданства не лишен, и добровольно из него, как мы понимаем, не выходил. Он имеет полное право на общение с российскими консулами, как и Россия имеет полное право на общение с ним", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Крыму. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Она пояснила, что Россию не удовлетворяют уверения британских властей в том, что Скрипали якобы сами не хотят общаться с российскими представителями и отказываются от медицинского обследования с участием российских врачей. Представитель МИД РФ подчеркнула, что данную ситуацию можно квалифицировать как насильственное удержание и даже похищение двух российских граждан.

"Через наше посольство в Лондоне мы будем продолжать требовать возможности лично пообщаться со Скрипалями. Если они не нуждаются в нашей помощи, пусть британская сторона даст им возможность сказать об этом лично", — сообщила Мария Захарова.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британские власти поспешили обвинить в причастности к этому преступлению российское государство. В Москве все обвинения категорически отвергают.