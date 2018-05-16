133 миллиона: СК собрал доказательства о хищениях в "Седьмой студии"

Следственный комитет России собрал доказательства причастности к мошенничеству Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой. Следствие по делу о хищении средств в "Седьмой студии" по проекту "Платформа" завершено.

Всего дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество") насчитывает более 250 томов. С материалами 50 томов обвиняемые уже познакомились, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на главу пресс-службы СК Светлану Петренко. Следствие считает, что обвиняемые похитили 133 из 214 миллионов, выделенных министерством культуры на поддержку проекта по развитию и популяризации современного искусства.

При этом Светлана Петренко считает, что не стоит демонизировать следствие. Сотрудники Следственного комитета России, расследуя экономические преступления, основной целью считали возврат государству похищенного имущества. Они предприняли оперативные меры процессуального характера, чтобы не допустить ситуацию, при которой обвиняемые годами скрываются за рубежом и выводят туда похищенные деньги.

"Это относится ко всем без исключения фигурантам, будь то чиновник, предприниматель, либо представитель творческой профессии. Требования закона для всех едины", — подчеркнула Светлана Петренко.

В частности, наложен арест на имущество обвиняемых – на приобретенную в период хищения с 2011 по 2014 годы квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, на денежные средства в 5 тысяч евро и около 100 тысяч долларов США, на дорогие ювелирные украшения и автомобили фигурантов стоимостью около 7 миллионов рублей.

Для Серебренникова, Итина, Масляевой и Апфельбаум судом по ходатайству следствия был избран домашний арест. Поскольку Екатерина Воронова скрылась за рубежом и была объявлена в международный розыск, то у следствия были основания для содержания Алексея Малобродского под стражей. Во-первых, у Малобродского двойное гражданство – России и Израиля. После того, как посольство Израиля официально сформировало позицию и запретило выдавать Малобродскому загранпаспорт без согласования со Следственным комитетом России, он был лишен возможности скрыться от следствия за рубежом.

Состояние здоровья экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского также вначале не препятствовало его содержанию под стражей. Когда стало очевидным, что по медицинским показаниям меру пресечения ему необходимо смягчить, то это и сделал следователь с учетом всех перечисленных факторов, заявили в Следственном комитете России.