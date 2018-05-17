На Украине выпустили календари с Крымом в составе России

СБУ на своем сайте сообщила о том, что пресечено распространение выпущенных на Украине календарей к Чемпионату мира по футболу в России, на которых Крым обозначен как территория РФ. Заведено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность.

В сообщении СБУ отмечается, что календари были изготовлены частным полиграфическим предприятием и должны были поступить в розничную продажу.

В январе в Чехии был изъят из обращения школьный атлас с изображением Крыма как части России. На "неправильные" карты пожаловался отец одного из учеников, напоминает РИА Новости.

Крым воссоединился с Россией после референдума в марте 2014 года, за что высказались более 96 процентов крымчан. Украина до сих пор считает Крым своей, но "временно оккупированной" территорией.