Болгария выступает за пересмотр вопроса поставок газа из РФ по Черному морю

России и Болгарии необходимо активизировать торгово-экономическое сотрудничество, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым, передает РИА Новости.

В последнее время товарооборот между двумя странами, по словам российского премьера, снижался, и теперь "задача заключается в том, чтобы придать лучшую динамику такого рода сотрудничеству".

Медведев выразил надежду, что в ходе визита Радева удастся "продвинуть отношения на другой уровень". Он добавил, что в ближайшее время в России ждут визита премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

В свою очередь, Радев заявил о возможности пересмотра вопроса о прямых поставках газа из РФ по Черному морю.

"Я надеюсь, что наши правительства пересмотрят возможность прямых поставок газа из России через Черное море", — сказал президент Болгарии.

Он подчеркнул, что Россия "всегда была стратегическим партнером в энергетике – в качестве поставщика природного газа, нефти, атомного топлива, как участник модернизации и поддержки атомных мощностей Болгарии".

В декабре 2014 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва отказывается от проекта газопровода "Южный поток", который должен быть проложен по дну Черного моря в Болгарию. Решение принято в связи с противодействием со стороны Еврокомиссии, которая требовала, чтобы проект был приведен в соответствие с европейским антимонопольным законодательством.