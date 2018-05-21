Фонд Кадырова берется обустроить для рохинджа колодцы в Бангладеш

Пятьдесят колодцев в самом крупном лагере рохинджа в Бангладеш поможет обустроить общественный фонд имени Ахмат-хаджи Кадырова. Это решит в лагере беженцев проблему с питьевой водой. Также для бежавших из Мьянмы в Бангладеш людей будет установлено три цистерны с водой по 20 тонн каждая.

Фонд провел очередную гуманитарную акцию для беженцев во время священного месяца Рамадан, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ежевечерне накрывается ифтар (ночной прием пищи во время уразы) на пять тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на страницу Кадырова "ВКонтакте". Питание, помощь и одежду также получают семь тысяч сирот из лагеря беженцев.

Фонд Ахмата Кадырова также обеспечит лекарствами 24 тысячи беженцев рохинджа. Одежду и три тысячи экземпляров Корана получили от фонда две тысячи учащихся медресе. Также руководство фонда поручило отреставрировать десять мечетей.

Из Мьянмы в Бангладеш после вспышки насилия в штате Ракхайн бежало 690 тысяч человек. Ситуация в щтате обострилась 25 августа 2017 года. Тогда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 полицейских опорных пунктов. Лидер Мьянмы и министр иностранных дел страны Аун Сан Су Чжи назвала боевиков-рохинджа "бенгальскими террористами". Через три дня после нападений силы безопасности Мьянмы начали в штате силовую операцию.

В Мьянме рохинджа считают нелегальными мигрантами из Бангладеш. Несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории Мьянмы, их гражданство не признается. В Ракхайне неоднократно вспыхивали столкновениям между мусульманами-рохинджа и местными буддистами. Жертвами этих столкновений стали тысячи человек.