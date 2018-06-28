Deutsche Welle: два гола южнокорейцев - последние гвозди в крышку гроба немецкого футбола

Немецкие болельщики – в слезах, канцлер Ангела Меркель "очень расстроена", а мировые СМИ взахлеб обсуждают вылет сборной Германии с чемпионата мира по футболу, передает телеканал "Россия 24".

27 июня со счетом 2:0 ее разгромила команда Южной Кореи. Со скорбным настроем издание Deutsche Welle сравнивает два гола в исполнении южнокорейцев с последними гвоздями, забитыми в крышку гроба немецкого футбола.

Некоторые пользователи Twitter уже успели поглумиться и выложили в Сеть фото фрау Меркель, которая якобы звонит лидеру КНДР и предлагает ему начать войну с Южной Кореей, чтобы отомстить за обидное поражение.

The New York Times пишет, что "немецкая машина нуждается в капитальном ремонте", и сборная Германии (к разочарованию многих фанатов ) покидает Россию намного раньше, чем от нее ожидали.