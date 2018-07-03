Кремль: Путин готов встретиться с Трампом тет-а-тет

В Кремле допускают возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки наедине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщает "Интерфакс", отвечая на вопрос, насколько Кремлю подходит такой формат встречи, который предлагает американская сторона, Песков заявил: "Абсолютно подходит".

"Президент Путин комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам", — подчеркнул он.

Главы двух стран встретятся в Хельсинки 16 июля. Предположительно, Путин и Трамп будут обсуждать экономические связи, а также ситуацию в Сирии и на Украине. Вопроса принадлежности Крыма России в повестке нет.