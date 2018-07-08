Минфин прогнозирует 1,8-процентный рост ВВП в будущем году

Профицит бюджета России в 2019 году вырастет до 1,8 процента ВВП, в 2020 и 2021 годах снизится до 1 и 0,6 процента ВВП соответственно, прогнозирует Минфин РФ.

Существенное увеличение доходов федерального бюджета в ведомстве связывают с предполагаемыми изменениями налогового законодательства (в первую очередь повышением ставки НДС с 18 до 20 процентов), ростом нефтегазовых доходов, а также изменением ряда других макроэкономических показателей, отмечается в Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы Минфина РФ. Текст документа цитирует РИА Новости.

По целому ряду расходных статей федерального бюджета, в том числе на оборону, здравоохранение, культуру и национальную экономику, Минфин в будущем году планирует сокращение. Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность планируется немного увеличить.

Кроме того, Минфин запланировал бюджетные расходы на финансирование майского указа президента: в будущем году они составят 1,17 триллиона рублей, в 2020-м – 1,25 триллиона рублей, в 2021 году – 1,47 триллиона рублей.

В 2019 году финансовое ведомства ожидает более чем двукратного роста доходов бюджета от дивидендов госкомпаний: до 542,3 миллиарда рублей против 250,7 миллиарда рублей в 2018 году. Вместе с тем Минфин не рассчитывает на большие доходы от приватизации в ближайшие годы, по его прогнозам, в 2021 году они упадут до нуля.

В Минфине также не исключают, что обвал цен на нефть может повториться, если котировки нефти останутся выше долгосрочных равновесных уровней.

В конце июня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2018 году ВВП России увеличится на 2,1 процента, реальные зарплаты россиян — на 6,3 процента.