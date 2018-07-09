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Отравление Скрипаля 1 час назад

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9 июля 201800:24

В Британии скончалась женщина, пострадавшая от нервно-паралитического вещества

Global Look Press

Скончалась 44-летняя британка Дон Стерджесс, которая недавно подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в Эймсбери. Полиция квалифицировала произошедшее как убийство и открыла соответствующее расследование.

От вещества также пострадал британский мужчина Чарльз Роули. Он, как и его спутница, 30 июня был доставлен в больницу Солсбери, где и находится в настоящее время в критическом состоянии, сообщает ТАСС.

Скотланд-Ярд утверждает, что оба пострадавших (Стерджес, 44-летняя алкоголичка, мать троих детей, и 45-летний наркоман Роули) отравлены тем же ядом, что и Скрипали в марте, но как это могло случиться, у британской полиции объяснения нет.

На второй день расследования в качестве основной была принята версия о том, что пострадавшие подобрали на улице Солсбери некий предмет, который являлся источником заражения, после чего центр расследования переместился к дому, откуда эта пара была доставлена в госпиталь с признаками сильного отравления.

5 июля российская дипмиссия в Лондоне заявила, что британцы пытаются связать с Россией второе отравление, так и не представив никаких результатов расследования первого, то есть делают всё, чтобы затуманить ситуацию и запугать собственное население.

По мнению российских политиков, цели этого отравления могут быть разные — от чемпионата мира по футболу в России до предстоящего российско-американского саммита. Ведь именно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая уже успела заявить, что "потрясена и шокирована" смертью Дон Стерджес, выражала обеспокоенность предстоящей встречей Путина и Трампа в Хельсинки.

В марте этого года в расположенном близ Эймсбери городе Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль, бывший британский шпион, и его дочь Юрия. Британская сторона утверждает, что они пострадали от вещества "Новичок", причем ответственность за инцидент бездоказательно возлагает на Россию.

Наша страна неоднократно предлагала Великобритании оказать всю необходимую помощь в расследовании этого дела и просила допустить ее к материалам расследования, однако никаких ответов из Лондона не получила. В результате скандала Британия и еще ряд стран приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.

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