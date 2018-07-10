Ким Чен Ын предпочел картофельную ферму встрече с Помпео

Посетить картофельную ферму в уезде Самджисн предпочел лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместо встречи с главой Госдепартамента США. Майкл Помпео так и не встретился с Ким Чен Ыном, хотя изначально Белый дом такую встречу анонсировал.

Информация о деятельности Ким Чен Ына не публиковалась в КНДР семь дней, в то время как обычно освещается все мероприятия с участием лидера КНДР, сообщает "Интерфакс".

На фотографиях, опубликованных ЦТАК, КимЧен Ын запечатлен стоящим на коленях в картофельном поле. Затем лидер КНДР посетил завод по производству картофельного крахмала.

Помпео на прошлой неделе совершил двухдневный визит в КНДР. Он заявил, что его переговоры в Пхеньяне были продуктивными и прошли в духе доброжелательности. При этом Помпео добавил, что санкции к Пхеньяну будет сохраняться до тех пор, пока КНДР не проведет полную денуклеаризацию, доступную проверке.

"США выступили с односторонними и грабительскими требованиями по денуклеаризации", — отреагировал на эти требования американской стороны северокорейский МИД.