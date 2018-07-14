Паводок в Забайкалье: в Чите обрушился автомобильный мост

Каштакский мост в Чите, на днях начавший проседать в результате разлива реки Читинка (Чита), частично обрушился. По словам пресс-секретаря министерства территориального развития Забайкальского края Любови Литвиновой, обрушились два пролета и одна опора моста.

Дожди идут в Забайкалье почти ежедневно уже около месяца. В результате разлива рек с 8 июля подтоплены десятки населенных пунктов, многие районы пострадали. На территории всего края введен режим чрезвычайной ситуации, напоминает ТАСС.

В последние сутки уровень воды в пострадавших от паводка районах края устойчиво снижается. По данным МЧС России, у дамбы на реке Чита вода спала на семь сантиметров. По состоянию на 12:00 местного времени (06:00 по Москве) в крае оставались подтопленными 363 жилых дома и пять придомовых территорий многоэтажных домов в 18 населенных пунктах.

За сутки сотрудники оперативных служб откачали воду из 150 жилых домов и почти с 70 придомовых территорий, укрепили 76 метров защитных дамб, прорыли 120 метров водоотводных каналов, расчистили 500 метров дорог, эвакуировали 47 голов скота. В работах задействованы более 1300 человек и около 400 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна.