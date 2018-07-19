Еще пять стран поддержали "крымские санкции" Европейского союза

Пять стран поддержали решение Европейского совета о продлении санкций против Крыма. К странам Евросоюза присоединились Албания, Грузия, Норвегия, Украина и Черногория. Информация об этом появилась на сайте высшего политического органа Европейского союза.

Как говорится в сообщении политического объединения, эти страны обеспечат соответствие их национальной политики решению Совета. Евросоюз обращает внимание на обязательства, принятые ими, и приветствует их.

Европейский союз и Соединенные Штаты Америки поэтапно вводят ограничительные меры в отношении Российской Федерации с 2014 года, напоминает газета "Известия". На Западе причиной таких шагов называют присоединение Крыма к России и конфликт на юго-востоке Украины. 10 июля текущего года вступило в силу решение Европейского союза о продлении антироссийских экономических санкций еще на 6 месяцев – до 31 января 2019 года.