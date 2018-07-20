Главу нацразведки США могут уволить за слова о Путине

Советники Дональда Трампа выразили возмущение, что директор национальной разведки Дэн Коутс мог "насмехаться" над президентом США, когда комментировал приглашение Владимиру Путину посетить Вашингтон.

"Они отметили, что в какие-то моменты Коутс, как казалось, смеялся над президентом, подыгрывая своей аудитории интеллектуальной элиты таким образом, который однозначно разъярит Трампа", — пишет газета The Washington Post.

В частности, представитель Белого дома высокого ранга заявил изданию, что "Коутс вышел из-под контроля". А телекомпания CNN сообщила, что многие представители разведывательного сообщества США теперь опасаются увольнения Коутса.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что уже прорабатывается его новая встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

"Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина посетить Вашингтон осенью этого года", — уточнила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Комментируя эти новости, Дэн Коутса отметил, что "это будет нечто особенное". При этом он заявил, что не стал бы советовать Белому дому организовывать новую встречу с Путиным после саммита в Хельсинки, сообщает "Интерфакс".