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Ядерная программа Ирана 44 минуты назад

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11 августа 201803:17

Иран испытал баллистическую ракету

Иран впервые в 2018 году испытал баллистическую ракету семейства "Фатех". Это стало известно американской разведке. По ее данным, испытания проводились одновременно с морскими маневрами Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР) в Ормузском проливе.

Ракета "Фатех-110" стартовала с базы КСИР, пролетела более 160 километров над проливом и упала на полигоне в пустыне на территории Ирана, передает ТАСС. Информация о пуске была получена с разведывательных спутников США.

4 июля КСИР пригрозил перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти, если США будет продолжать свою санкционную политику в отношении Ирана. Контр-адмирал Хосейн Ханзади, командующий ВМС Ирана. Заявил, что в вопросе открытости пролива определяющим фактором являются интересы Исламской Республики.

8 мая США вышли из ядерной сделки с Ираном, при этом Дональд Трамп пообещал вернуть старые антииранские санкции и ввести новые.

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