Госдеп США говорит о готовности к диалогу с Ираном

Госдеп США уверяет в своей готовности к диалогу с Ираном несмотря на заявления аятоллы Али Хаменеи. Ранее духовный лидер Ирана сделал высказывания, которые, по мнению госдепа, фактически исключают возможность переговоров с США.

На своей странице в Twitter аятолла Али Хаменеи сделал ряд заявлений, свидетельствующих о его недоверии нынешнему американскому руководству.

No war will occur as, like before, we will never initiate a war; U.S. won't launch a war either because they know that it would 100% end to their detriment; this is because Islamic Republic and Iranian nation have proved that any transgressor will be stricken a bigger blow.