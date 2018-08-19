США подозревают в подготовке переворота в Иране

В США создана инициативная группа с целью подготовки государственного переворота в Иране. Об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Министр напомнил, что 65 лет назад США свергли демократическое правительство Мохаммеда Мосаддыка, установив диктатуру и подчинив иранцев на 25 лет. Теперь инициативная группа в Госдепе намерена осуществить то же самое с помощью "давления, дезинформации и демагогии". "У нее ничего не выйдет", — почеркнул Зариф.

Ранее Госдепартамент США объявил о формировании группы для координации своей политики в отношении Ирана, сообщает ТАСС. Ее возглавит Брайан Хук, который станет спецпредставителем США по Ирану. Группа будет взаимодействовать со странами, которые обеспокоены "иранской угрозой".

Хук заявил журналистам, что объявление о формировании иранской группы в годовщину свержения премьера-реформатора Моссадыка в 1953 году, в котором активное участие приняли американские и британские спецслужбы, — это "чистое совпадение".

Между тем ранее США назвали Иран одной из стран, которые могут вмешаться в промежуточные выборы 2018 года.