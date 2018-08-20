Во время хаджа в Медине от инсульта умер россиянин

В Медине умер паломник из России, совершавший хадж.

Как рассказал ТАСС зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, причиной смерти стал обширный инсульт. Все остальные паломники, по имеющейся у него информации, "живы и здоровы".

"На все воля Всевышнего — кому и сколько предопределено жить и где застанет смерть", — сказал Аббясов.

По его словам, некоторые пожилые люди хотят приехать на хадж и умереть, чтобы быть захороненным в священной для мусульман земле. Погребальную молитву над умершим читает имам святынь Мекки или Медины. Затем его хоронят в тех местах, где погребены сподвижники пророка Мухаммеда.

Всего в этом году в Саудовскую Аравию для совершения хаджа приехали 22,5 тысячи россиян из более чем 60 регионов страны. Среди паломников и глава Чечни Рамзан Кадыров. Накануне в Мекке произошла буря, никто из россиян не пострадал.