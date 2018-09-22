Зимин ушел с поста главы Хакасии

Глава Хакасии Виктор Зимин объявил об своем уходе в отставку. По его словам, он принял это решение, чтобы "не допустить раскола в Хакасии".

"Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики", — говорится в его обращении к жителям региона.

Как сообщает ТАСС, в своем обращении Зимин отметил, что за те 9 лет, что он находился во главе региона, республика окрепла. Однако в последнее время на него обрушились потоки критики. "Мы оказались в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии", — уверен он.

Зимин подчеркнул, что не держится за власть, но это не значит, что он "не дорожил этой должностью и нашей с вами Родиной.

Первый тур выборов губернатора Хакасии прошел 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов в главы республики не набрал 50% голосов. Во второй тур выборов вышли Валентин Коновалов (44,81%), Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин (11,23%). В итоге Зимин снял свою кандидатуру. Второй тур выборов пройдет 7 октября.