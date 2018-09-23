В Иране объявлен национальный траур по жертвам теракта в Ахвазе

Правительство Ирана объявило понедельник, 24 сентября, днем траура по жертвам теракта на военном параде в городе Ахваз. Жертвами террористов, которые накануне утром обстреляли участников и зрителей парада из автоматов, стали 28 человек. Ранены еще 60 человек.

День похорон жертв теракта и объявлен днем национального траура, передает РИА Новости. Правительство Ирана выразило соболезнования семьям жертв и пострадавших в результате теракта.

Правительство Ирана призвало все правительства к решительным мерам против террористических групп, причастных к теракту в Ахвазе. По сообщению агентства IRNA, ответственность за теракт взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе".

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что к атаке на военном параде в Ахвазе причастны США и "одна из южных стран Персидского залива". По словам иранского президента, США поддерживают наемных боевиков в регионе, предоставляют им необходимые условия для совершения преступлений и провоцируют наемников на совершение атак. А неназванная страна Персидского залива, по его словам, "взяла на себя как финансовые вопросы, так и вопрос вооружения и боевиков".

По заявлению Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, за терактом в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".