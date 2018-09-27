Никакой грубой силы: у неандертальцев были ловкие руки

Со времён открытия останков неандертальца Homo neanderthalensis учёные довольно долго считали его примитивным видом. Но в последнее время они начали в корне менять устоявшееся мнение.

Многочисленные исследования показали, что неандертальцы вполне могли разговаривать, изготавливать незамысловатые орудия труда и украшения, создавать наскальные изображения, разбираться в лекарственных свойствах растений и даже хоронить своих усопших.

Недавно же учёные выяснили ещё один факт: неандертальцы могли держать предметы между указательным и большим пальцами (как мы держим ручку). Оказалось, что их руки были гораздо более ловкими, чем предполагалось прежде.

Как уже отмечалось выше, H. neanderthalensis зачастую изображают как физически сильных, но довольно неуклюжих представителей рода Люди. Считалось, что они в основном полагались на силу при изготовлении и использовании каменных орудий.

И действительно, более раннее изучение строения рук неандертальцев заставило учёных думать, что они справлялись со своими повседневными задачами при помощи грубой силы, говорит автор недавней научной работы профессор Катерина Хорвати (Katerina Harvati) из Тюбингенского университета, Германия.

"Хотя археологические открытия всё чаще указывают на то, что они демонстрировали сложное культурное поведение", — говорит она.

Здесь сделаем небольшую оговорку. В своей работе учёные используют два основных понятия, которые следует разъяснить. Говоря о грубой силе при использовании каменного инструмента, авторы употребляют словосочетание "power grip", что можно перевести как "силовой захват". В данном случае имеется в виду способ удержания предмета, при котором задействована вся ладонь, включая пальцы рук. Например, малыши таким образом могут держать цветные карандаши или мелки.

Второе понятие, использованное в работе, — "precision grip", что можно перевести как "точный захват". Такой способ удержания предмета в первую очередь предполагает использование кончиков указательного и большого пальцев. В этом случае можно вспомнить работу портных и художников. Собственно, долгое время учёные считали, что неандертальцы не были способны к "точному захвату" предметов.

Чтобы выяснить, каким же образом неандертальцы могли удерживать предметы, Хорвати и её коллеги изучали энтезисы (участок прикрепления связочно-сухожильного компонента сустава к кости). На костях в местах энтезов остаются отметины, по которым можно определить, насколько интенсивно человек в течение жизни использовал те или иные мышцы.

"Поскольку мышцы и сухожилия не сохранились в окаменелых останках, мы изучали энтезисы – места, где мышцы и сухожилия прикрепляются к кости", — объясняет Хорвати.

Специалисты разработали инновационный метод анализа энтезиса при помощи 3D-сканирования костей рук.

К слову, в более ранних работах учёные уже использовали этот метод при анализе рук каменщиков, мясников, портных и художников. Оказалось, что у рабочих, использующих грубую силу, обычно имеются более заметные энтезисы на большом пальце и мизинце. Люди, использующие в работе мелкие движения рук, обычно имеют большие энтезисы на большом и указательном пальцах.

Специалисты изучали энтезисы рук шести неандертальцев и шести древних Homo sapiens. Выяснилось, что у всех неандертальцев наблюдались признаки того, что они использовали "точный захват".

При этом лишь половина древних сапиенсов привыкла к "точному захвату" предметов, а остальные, по всей видимости, полагались на использование грубой силы.

"По этой причине мы опровергаем общепринятое мнение о неуклюжем и сильном неандертальце. Как и современные люди, они были способны изготавливать инструменты и пользоваться ими при помощи тонких и точных движений рук и пальцев в своей повседневной работе", — заключает Хорвати.

Подобное открытие помогает объяснить многие искусные задачи, на которые были способны неандертальцы (например, создавать всё те же украшения из орлиных когтей).

Результаты исследования представлены в научном издании Science Advances.

Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, какое чувство помогало выживать неандертальцам. Кроме того, учёные выяснили, что неандертальское детство могло быть таким же долгим, как у человека разумного.