Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
2 октября 201815:43

На Балтике после взрыва загорелся пассажирский паром

Взрыв с последующим возгоранием произошел на пассажирском пароме Regina Seaways под флагом Литвы в международных водах в 135 километрах от Калининграда.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал информированный источник в экстренных службах региона.

Собеседник агентства отметил, что на борту судна находится по предварительным данным более 330 человек.

В свою очередь, руководитель калининградского морского спасательно-координационного центра Андрей Пермяков уточнил, что загоревшийся паром находится в дрейфе, идет спасательная операция.

Взрыв произошел в машинном отделении, к парому на выручку выдвинулись восемь других судов и вылетел вертолет.

По данным на 15:55 (мск) пожар на пароме был потушен, сообщил ТАСС начальник морского спасательного координационного центра "Калининград" Андрей Пермяков. Пострадавших нет. Все пассажиры эвакуированы.

Сейчас

15:33

В Белоруссии отменили запрет на продажу алкоголя ночью

15:31

На Балтике после взрыва загорелся пассажирский паром

15:09

Дело Серебренникова направлено в суд

15:00

Путин и Вучич обсудили ситуацию на Балканах

14:29

Липецкий губернатор уходит после 20 лет работы

13:56

Курганский губернатор покидает пост

13:18

Шарль Азнавур умер от отека легких

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Лазерная революция: нобелевские лауреаты по физике научились двигать молекулы лучом

Лазерная революция: нобелевские лауреаты по физике научились двигать молекулы лучом

59 минут назад
После пожара паром Regina впал в дрейф

После пожара паром Regina впал в дрейф

40 минут назад
Швондер, "Я вчера видел раков" и другие яркие образы Романа Карцева

Швондер, "Я вчера видел раков" и другие яркие образы Романа Карцева

2 часа назад
Дело Серебренникова направлено в суд

Дело Серебренникова направлено в суд

1 час назад
СКР задержал доверенное лицо полковника Захарченко

СКР задержал доверенное лицо полковника Захарченко

20 минут назад
Дарья Юргенс рассказала, почему ушла и от Дятлова, и от Шевчука

Дарья Юргенс рассказала, почему ушла и от Дятлова, и от Шевчука

49 минут назад
Второго участника раскопок сталинского лагеря в Сандармохе обвиняют в педофилии

Второго участника раскопок сталинского лагеря в Сандармохе обвиняют в педофилии

13 минут назад
Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

01.10.2018 08:10
Все новинки автосалона в Париже - в прямом эфире!

Все новинки автосалона в Париже - в прямом эфире!

6 часов назад
Британский журналист: Скрипаль не верит, что его отравили по заказу Кремля

Британский журналист: Скрипаль не верит, что его отравили по заказу Кремля

4 часа назад
Друзья Азнавура рассказали о его последних днях

Друзья Азнавура рассказали о его последних днях

3 часа назад
Путь к величайшей IT-империи: Alibaba Group

Путь к величайшей IT-империи: Alibaba Group

44 минуты назад
Генетические модификации превратили физалис в "суперрастение"

Генетические модификации превратили физалис в "суперрастение"

5 минут назад
"Оскал зловещего смайла": пожар жилого дома в Дагестане попал на видео

"Оскал зловещего смайла": пожар жилого дома в Дагестане попал на видео

11 минут назад
К Земле летит астероид-череп, лишившийся "хвоста"

К Земле летит астероид-череп, лишившийся "хвоста"

25 минут назад
В Швеции появится музей отвратительной еды

В Швеции появится музей отвратительной еды

26 минут назад
В Бельгии в студенческом общежитии иранец зарезал афганца и россиянку

В Бельгии в студенческом общежитии иранец зарезал афганца и россиянку

48 минут назад
Американский телеканал позвал в Москву - посмотреть на золотую осень

Американский телеканал позвал в Москву - посмотреть на золотую осень

1 час назад
Что такое система стилевых типажей и на чем она основана

Что такое система стилевых типажей и на чем она основана

1 час назад
Google превратит любой компьютер с Chrome в игровой

Google превратит любой компьютер с Chrome в игровой

1 час назад
В Белоруссии отменили запрет на продажу алкоголя ночью

В Белоруссии отменили запрет на продажу алкоголя ночью

1 час назад
Валентин Юдашкин представил новую коллекцию на Paris Fashion Week

Валентин Юдашкин представил новую коллекцию на Paris Fashion Week

1 час назад
Путин и Вучич обсудили ситуацию на Балканах

Путин и Вучич обсудили ситуацию на Балканах

1 час назад
Пол Маккартни испортил фото канадских молодоженов

Пол Маккартни испортил фото канадских молодоженов

1 час назад
Трех школьниц сбили на пешеходном переходе в Хабаровске

Трех школьниц сбили на пешеходном переходе в Хабаровске

1 час назад
В Парке Горького открыли исторический вход со стороны Ленинского проспекта

В Парке Горького открыли исторический вход со стороны Ленинского проспекта

2 часа назад
Липецкий губернатор уходит после 20 лет работы

Липецкий губернатор уходит после 20 лет работы

2 часа назад
Башенный кран рухнул во время непогоды в Краснодаре

Башенный кран рухнул во время непогоды в Краснодаре

2 часа назад
Мэр Владивостока принял решение об отставке

Мэр Владивостока принял решение об отставке

3 часа назад
Курганский губернатор покидает пост

Курганский губернатор покидает пост

3 часа назад
Избивший мальчика лопатой калининградец сознался в убийстве женщины

Избивший мальчика лопатой калининградец сознался в убийстве женщины

3 часа назад
Новое поколение Mercedes-Benz B-класса получило автопилот

Новое поколение Mercedes-Benz B-класса получило автопилот

4 часа назад
В южнокорейском Пусане освобождено российское судно "Севастополь"

В южнокорейском Пусане освобождено российское судно "Севастополь"

4 часа назад
"Сосед с дрелью" чуть не поплатился жизнью: ставропольчанка пыталась организовать заказное убийство

"Сосед с дрелью" чуть не поплатился жизнью: ставропольчанка пыталась организовать заказное убийство

4 часа назад
30 тысяч крестьян пытаются прорваться в столицу Индии

30 тысяч крестьян пытаются прорваться в столицу Индии

5 часов назад
Подмосковье зажигает: в 22 районах запылают костры из пней

Подмосковье зажигает: в 22 районах запылают костры из пней

5 часов назад
Три российских вуза попали в мировую алмазную лигу по естественным наукам

Три российских вуза попали в мировую алмазную лигу по естественным наукам

5 часов назад
Утонувший близ Бодайбо вертолет не имел права подниматься в воздух

Утонувший близ Бодайбо вертолет не имел права подниматься в воздух

5 часов назад
В Истринском районе Подмосковья разогнали сходку криминальных авторитетов

В Истринском районе Подмосковья разогнали сходку криминальных авторитетов

5 часов назад
Двушка в центре: за квартиру в Гонконге придется отдать больше, чем в любой другой столице мира

Двушка в центре: за квартиру в Гонконге придется отдать больше, чем в любой другой столице мира

5 часов назад
Генпрокуратура Киргизии попросила автора мема о президенте объяснить "смысл юмора"

Генпрокуратура Киргизии попросила автора мема о президенте объяснить "смысл юмора"

5 часов назад
На Украине проводница выпихнула пассажира с электронным билетом из тронувшегося поезда

На Украине проводница выпихнула пассажира с электронным билетом из тронувшегося поезда

6 часов назад
Бывший заключенный Макаров опасается жить на свободе

Бывший заключенный Макаров опасается жить на свободе

6 часов назад
Искусственные подсластители отравляют организм

Искусственные подсластители отравляют организм

6 часов назад
Землетрясение и цунами на Сулавеси: подтверждена гибель 1234 человек

Землетрясение и цунами на Сулавеси: подтверждена гибель 1234 человек

6 часов назад
Утренние пробежки в дополненной реальности сделают вас императором

Утренние пробежки в дополненной реальности сделают вас императором

6 часов назад
Начинается суд над серпуховичем, отрубившим жене кисти рук

Начинается суд над серпуховичем, отрубившим жене кисти рук

7 часов назад
Вести.net: "отец интернета" придумал, как его спасти

Вести.net: "отец интернета" придумал, как его спасти

7 часов назад
"Свинка Пеппа" разгневала фанатов боев без правил

"Свинка Пеппа" разгневала фанатов боев без правил

7 часов назад
За нападение на полицейского в Сингапуре россиянке грозит 4 года тюрьмы

За нападение на полицейского в Сингапуре россиянке грозит 4 года тюрьмы

7 часов назад
Визовая анкета, путевка, загранпаспорт: новый визовый режим с Японией

Визовая анкета, путевка, загранпаспорт: новый визовый режим с Японией

11 часов назад
Спиваков рассказал, чем удивит Дом музыки в новом сезоне

Спиваков рассказал, чем удивит Дом музыки в новом сезоне

18 часов назад
"Московская борзая", второй сезон: пронзительная история со знакомыми героями

"Московская борзая", второй сезон: пронзительная история со знакомыми героями

20 часов назад