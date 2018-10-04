В США скончался первооткрыватель мюонного нейтрино Леон Ледерман

Первооткрыватель мюонного нейтрино, лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман скончался в Рексберге (США, штат Айдахо). Он умер в возрасте 96 лет.

С 1978 по 1989 год Ледерман возглавлял Национальную ускорительную лабораторию имени Энрико Ферми. Он был одним из создателей первого и самого мощного в мире сверхпроводящего ускорителя (Тэватрона) на базе лаборатории Ферми. Помимо открытия мюонного нейтрино, принесшего ему Нобелевскую премию (1988 год) он также обнаружил ряд других частиц: мюонное антинейтрино, ипсилон-мезон, мюоний, антидейтрон. Ледерман также доказательно подтвердил существование так называемого "прелестного кварка" (b-кварка).