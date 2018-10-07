День рождения Путина отметили рекордами

В честь дня рождения президента РФ Владимира Путина в Грозном установлены самый высокий флагшток в России и самая высокая пара флагштоков в мире. Рекорды зафиксировал главный редактор Книги рекордов РФ Станислав Коненко.

Затем флаги Чечни и России были торжественно подняты. На церемонии 200 солистов детского хора исполнили гимны. Выступил и глава республики Рамзан Кадыров, который от имени чеченского народа поздравил главу государства с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и благополучия. Он также напомнил, как его отец, Ахмат-Хаджи Кадыров, при поддержке Владимира Путина навсегда остановил войну.

Высота самого большого флагштока в России составляет 72,5 метра, самой высокой пары флагштоков в мире — 147 метров, пишет ТАСС.

Кроме того, в Чечне в честь дня рождения президента РФ открылись автомобильные кольцевые гонки "AkhmatRace 2018", в которых участвуют 26 профессиональных экипажей из России, Грузии и Италии.

А в Сочи на день рождения к Путину прилетел бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Накануне он сообщил, что намерен использовать встречу с российским лидером для обсуждения всех главных мировых вопросов.

Президента России с днем рождения поздравили премьер РФ Дмитрий Медведев, а также лидеры стран СНГ и многих других стран.