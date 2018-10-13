США анонсировали вторую встречу Трампа и Ким Чен Ына

Новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Я думаю, что председатель Ким и президент Трамп встретятся в ближайшие несколько месяцев. Мы увидим и другие шаги для достижения прогресса. Президент оставил дверь открытой для Северной Кореи", — сказал Болтон.

7 октября состоялся визит в Пхеньян госсекретаря США Майкла Помпео. Он договорился о создании рабочей группы по вопросам ядерного разоружения и обсудил возможность проведения второго саммита.

12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча президентов США и КНДР. Тогда Пхеньян выразил намерение пойти на полную денуклеаризацию полуострова, а США обязались предоставить в ответ гарантии безопасности, сообщает ТАСС.

Американский президент оценил двустороннюю встречу как "акт великого прогресса" и назвал ее "потрясающей". Трамп подчеркнул, что "каждый может развязать войну, но только самый отважный может заключить мир". В своем Twitter Трамп также назвал встречу с Ким Чен Ыном "шагом назад" от потенциальной ядерной катастрофы.

Тогда европейские СМИ отдали выигрыш северокорейскому лидеру, так как плюсов от соглашения у Пхеньяна, по их мнению, куда больше, чем у Вашингтона. Акцентируют внимание, что Трамп пошёл на большие уступки — по крайней мере на словах — это и отмена учений с Сеулом, и начавшиеся разговоры о снятии санкций с Пхеньяна. Впрочем, эксперты скептично относятся к последним заявлениям американского лидера.

Министр иностранных дел Сергей Лавров уверен, что у двустороннего формата США-КНДР мало будущего. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, но чтобы достичь конкретики, диалог нужно вести по-другому.