Мать керченского убийцы спасала истекающих кровью студентов

Появилась информация о матери четверокурсника Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в керченском колледже. По данным СМИ, она работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Женщина была на рабочем месте, когда туда стали привозить раненых студентов, передает телеканал "Россия 24".

Владиславу Рослякову 18 лет, он местный житель, студент четвертого курса этого самого колледжа. В среду молодой человек пришел в учебное заведение с двумя рюкзаками.

На видеозаписях видно, что он держит в руках ружье.

Телеграм-каналу "112" стало известно, что 8 сентября Росляков получил разрешение на ружье 12-го калибра, а за несколько дней до атаки приобрел полторы сотни патронов к нему. После расправы над находящимися в колледже людьми молодой человек совершил самоубийство.

Что могло побудить студента устроить стрельбу в собственном колледже? Судя по странице подозреваемого в социальной сети, молодой человек был замкнутым, личных фотографий не публиковал, слушал "Короля и Шута", публиковал депрессивные статусы, типа "Великие уходят молодыми".

По последним данным, жертвами стрельбы и взрыва стали 19 человек, в основном студенты, около 50 получили ранения. СКР квалифицировал произошедшее как теракт. В Крыму объявлен трехдневный траур.