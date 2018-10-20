Расстрел в Керчи: чтобы купить дробовик, Росляков ограбил бабушку

18-летний четверокурсник Владислав Росляков, обвиняемый в массовом убийстве в технологическом колледже в Керчи, не проходил программу патриотического воспитания МВД, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Life выяснил, что деньги на покупку оружия и боеприпасов парень мог взять из тайника, где его бабушка хранила деньги. Пенсионерка заявила, что не может точно сказать, когда пропали 20 тысяч рублей.

В квартире отца Рослякова продолжаются следственные мероприятия.

В среду Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 16 студентов и пять работников колледжа, были ранены 50 человек. Сам Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа, передает РИА Новости.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", переквалифицированное позже на статью "Убийство".