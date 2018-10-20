Там, где ходят бомжи: в Керчи нашли место тренировок Рослякова

Правоохранители обследуют территорию возле заброшенного завода в Керчи рядом с домом Владислава Рослякова, устроившего бойню в местном политехническом колледже 17 октября. Предположительно именно там керченский стрелок мог тренировать свои навыки взрывника.

Территорию обследуют полицейские и следователи, периметр оцеплен, летает квадрокоптер, передает РИА Новости. Ранее высказывались предположения, что на поле возле завода Росляков учился приводить в действие самодельные взрывные устройства, а потом сжег религиозную литературу, свой компьютер и телефон.

По словам местных жителей, в этой местности "ходят кошки, собаки и бомжи", и постоянно что-то грохочет: возможно, строят мост, а может, кто-то взрывает петарды.

Тем временем директор "Артека" Алексей Каспржак опроверг информацию некоторых СМИ о том, что именно в этом детском лагере учился стрелять Владислав Росляков. В СМИ было распространено фото юноши в очках и с винтовкой, заявлялось, что это Росляков, якобы проходивший огневую подготовку в "Артеке" в этом месяце.

На фото — совсем другой человек, заявил Каспржак радиостанции "Говорит Москва". По его словам, в лагере "не может быть детей из системы начального профессионального образования" — "Артек" с ней не работает. Дети могут приезжать в лагерь до 17 лет включительно, но система начального профессионального образования работает с 9-го класса — это ребенок с 15-16 лет.

"Они уходят в НПО (начальное профессиональное образование) и СПО (среднее профессиональное образование) и уже в "Артек" попасть не могут, потому что мы предоставляем услугу общего образования", — пояснил Каспржак. Да и по самому фото, отметил он, можно "понять, что это не тот человек".

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла распространяемую в Интернете информацию о том, что Владислав Росляков проходил подготовку по программе патриотического воспитания МВД России. Известно, что в июле Росляков успешно прошел обучение безопасному обращению с оружием в центре подготовки "Эгида +" в Симферополе. Во время обучения он вел себя уверенно, практический экзамен сдал хорошо, рассказали в центре. Кроме своего возраста Росляков ничем не выделялся среди обучающихся, добавили в центре подготовки: он был спокойным, уверенным и малоразговорчивым, отстрелялся хорошо, а на вопрос, где учился, сказал, что занимался стрельбой.

В среду, 17 октября, Росляков взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, где учился, а затем устроил стрельбу из ружья Hatsan Escort Magnum Guard PS-4 турецкого производства. Его жертвами стали 20 человек, в том числе пять работников колледжа, пострадали более 50 человек. В конце концов стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", переквалифицированное позже на статью "Убийство". В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

Тело Владислава Рослякова остается в морге: его родители не только не обращались с просьбой выдать его, но даже не явились на опознание. Правда, его пока и не могут выдать родственникам из-за процессуальных действий. Где и когда будет похоронен Росляков, также пока неизвестно.