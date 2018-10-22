В Москву прилетел для переговоров помощник Трампа по нацбезопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили на встрече в Москве широкий круг вопросов международной безопасности, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом.

Об этом в своем Twitter проинформировало общественность американское посольство в Москве.

.@AmbJohnBolton начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом. pic.twitter.com/ezJuLpTcUY — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 22 октября 2018 г.

Двухдневный визит Болтона, который прилетел в столицу России 22 октября, включает в себя плотный диалог с Патрушевым. До этого они встречались 23 августа в Женеве и их переговоры перевели к положительным для РФ и США результатам – две страны согласились возобновить контакты по линии своих министерств обороны, генеральных штабов и внешнеполитических ведомств.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, планируется, что Болтон встретится также с представителями министерства иностранных дел РФ и помощником руководителя российского государства по внешней политике Юрием Ушаковым. Песков отметил, что также готовится встреча Болтона с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь главы страны подчеркнул, что в Кремле рассчитывают услышать от Болтона разъяснение слов американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.