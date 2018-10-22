Сергей Лавров проводит в Москве встречу с советником Трампа

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в МИД РФ на встречу с министром Сергеем Лавровым. Кортеж автомобилей с номерами американского посольства заехал на территорию особняка дипведомства на Спиридоновке.

Как сообщает ТАСС, консультации пройдут за закрытыми дверями. Переговоры имеют особое значение в свете планов выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), о чем глава Белого дома Дональд Трамп объявил 20 октября.

Джон Болтон уже провел переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

По данным "Интерфакса", Патрушев и Болтон говорили о судьбе ключевых международных договоров, в том числе о нераспространении и запрещении химического и биологического оружия.

Планируется также встреча Болтона с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым. Готовится его встреча с президентом Владимиром Путиным.