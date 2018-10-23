Болтон о выходе США из ДРСМД: Россия понимает наши мотивы

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон полагает, что Россия понимает, по каким причинам Вашингтон хочет выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как передает ТАСС, об этом представитель американской администрации заявил телеканалу CNN.

По его словам, Москва хотела бы, чтобы сохранялся прежний статус-кво, тогда как Вашингтон поясняет, по каким причинам покидает ДРСМД.

В ходе своего двухдневного визита Болтон провел переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и руководителем отечественного оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

Планируется, что он встретится с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, также готовится встреча помощника Трампа по национальной безопасности с президентом РФ Владимиром Путиным.

Визит Болтона имеет особое значение на фоне планов США выйти из ДРСМД, о чем 20 октября заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что Штаты выходят из договора, так как якобы Россия нарушает соглашение. При этом Трамп допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.

Соглашение по ДРСМД было заключено СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.