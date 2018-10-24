Россия ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно

Россия сможет ответить быстро и эффективно на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров.

Он отметил, что в случае поставки американских ракет в Европу, Россия будет вынуждена ответить зеркально.

По словам Путина, вопрос о договоре он планирует обсудить на встрече с президентом США в Париже. Ранее сообщалось, что такая встреча может состояться 11 ноября.

Накануне в Москве Владимир Путин принял советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который озвучил отношение США к договору.

Возможный выход США из ДРСМД вызывает серьезные опасения в Европе, которая снова, как и в годы холодной войны, может оказаться в фокусе российско-американского противостояния.