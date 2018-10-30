Освобожденный экипаж "Норда": "Были в шоке. Ночь не спали"

Обмен семь на семь. Семерых моряков судна "Норд" за несколько часов предупредили о готовящемся обмене. Они признались, что были в шоке и не спали перед обменом всю ночь. Россиян обменяли на российско-украинской границе на семерых украинских моряков с рыболовецкого судна ЯМК-0041. Однако капитан судна "Норд" Владимир Горбенко остался на Украине под подпиской о невыезде.

Моряков на Украине обвиняют в незаконном пересечении границы в Крыму. Все они – россияне, однако Киев их считает своими гражданами. Десять российских моряков с сейнера "Норд" были задержаны 25 марта. Двум членам экипажа удалось из-за разницы в написании фамилий вернуться в Крым с Украины через Белоруссию. Остальные были сняты с рейса на Минск. Москва считает, что задержание судна незаконно. Но Киев планирует продать судно "Норд" с торгов. В России по делу "Норда" возбуждено уголовное дело по статье 211 ("Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава").

У берегов Крыма 4 мая было задержано украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано, нарушившее запрет на вылов камбалы на шельфе. Капитан украинского судна попал под уголовное дело о браконьерстве. Сейчас он находится в СИЗО Симферополя, а на судно наложен арест.

Именно на украинских моряков-браконьеров Киев и согласился обменять россиян.

"К нам подошли в 22.30 по местному времени и сказали, что в течение каких-то часов домой, есть обмен. Мы, конечно, были в шоке. Ночь не спали, — рассказал в эфире телеканала "Россия 24" один из вернувшихся в Крым моряков с "Норда". — А в пять утра подошли и сказали — ребята, машина готова, одевайтесь. Мы, как флотские, за три секунды оделись, вышли, сели — и вот сейчас мы здесь".

В украинском плену они провели более семи месяцев. Моряки с "Норда" признались российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, что их радость от возвращения на Родину не будет полной без возвращения с Украины капитана Владимира Горбенко.

Обмен моряками проходил на погранпереходе Армянск в Крыму.

В порту Херсона на Украине заблокировано еще одно российское судно. Это танкер "Механик Погодин". Украина также надеется продать танкер, владелец которого компании "ВЭБ Лизинг" попала под украинские антироссийские санкции. Танкер с 16 августа заблокировали на три года. В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о разработке санкций против украинских юридических и физических лиц в ответ на действующие уже три года украинские санкции.