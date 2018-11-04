Посол ЕС: Евросоюз сделает все необходимое для сохранения ядерного соглашения с Ираном

Евросоюз считает необходимым сделать все для сохранения ядерного соглашения с Ираном и экономических преимуществ, обещанных Тегерану в соответствии с его условиями. Об этом рассказал "Интерфаксу" посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер в связи с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и вводом Вашингтоном антииранских санкций.

По словам Эдерера, сохранение договора СВПД "отвечает жизненно важным интересам Евросоюза": европейцы не хотят иметь по соседству Иран, обладающий ядерным оружием, и не хотят гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке.

Посол ЕС рассказал также, что Евросоюз принял ряд мер для сохранения экономических преимуществ Ирана — в частности, в ближайшее время будет запущен специальный платежный механизм, идея создания которого приветствовалась на прошедшей на полях Генассамблеи ООН министерской встрече стран-участниц СВПД, в которой участвовали Китай и Россия.

Сейчас в ЕС обсуждаются технические параметры этого платежного механизма. Он призван поддерживать и развивать платежные каналы для экспорта иранской продукции, в том числе нефти, а также импорта европейской продукции в Иран таким образом, чтобы европейские компании могли продолжать вести законный бизнес с этой страной.

Маркус Эдерер также напомнил о заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини о том, что специальный механизм расчетов с Ираном может быть открыт для присоединения к нему других стран.

Между тем, посол Франции в России Сильви Берманн рассказала о разработке ее страной механизмов защиты французских компаний, готовых продолжать работу в Иране и после введения антииранских санкций США. По ее словам, в Париже считают, что не могут поддерживать санкции США в отношении Ирана, так как Тегеран "соблюдал все свои обязательства" в рамках ядерной сделки. По словам посла Берманн, Франция продолжает работать в этом направлении и с другими странами, подписавшими ядерное соглашение с Ираном — в частности, с Россией и Китаем.

Новые санкции США в отношении Ирана вступят в силу в понедельник, 5 ноября. В юрисдикции США будут блокированы все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана, Центральным банком страны и ее энергокомпаниями Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company.