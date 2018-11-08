Сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, подозревают в превышении полномочий

После проверки в исправительной колонии, в которой содержался Вячеслав Цеповяз, осужденный по громкому делу, было решено возбудить отдельное уголовное дело против сотрудников данного учреждения. Их подозревают в превышении полномочий.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в период с января 2015 по февраль 2018 года неустановленными должностными лицами из числа сотрудников исправительной колонии номер три Амурской области в интересах осужденного Цеповяза совершались действия, "явно выходящие за пределы их полномочий". В частности, этому осужденному создавались привилегированные условия наказания, "что противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали".

Следователям предстоит установить круг лиц, потворствующих нарушению установленных правил отбывания наказания. Наряду с этим следователями будет проверена информация об угрозах супруге Цеповяза.

Для дальнейшего расследования дело передано в центральный аппарат СК.

Проверка была инициирована после появившихся в Сети фотографий, на которых один из участников "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз, осужденный на 19 лет и 10 месяцев тюрьмы за тяжкие преступления, жарит шашлык на территории колонии.