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Станица Кущевская 1 час назад

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12 ноября 201812:32

Цеповяза освободили из ШИЗО

Global Look Press

Осужденный член банды Цапков Вячеслав Цеповяз переведен из штрафного изолятора обратно в обычный барак. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Эльбрус Муртазов.

Ранее в пресс-службе регионального УФСИН поясняли, что осужденный был помещен в ШИЗО из-за нарушения распорядка дня — он не пришел на завтрак.

Вячеслав Цеповяз был осужден в 2013 году на 19 лет и 10 месяцев тюрьмы как член банды Сергея Цапка, на счету которой 19 убийств, а также многочисленные кражи и вымогательства. Бандиты орудовали в станице Кущевской в 1998-2010 годах. В частности, именно они повинны в смерти 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.

В СМИ фамилия Цеповяза вновь появилась после того, как в Интернете были опубликованы фотографии, на который он, находясь в заключении, жарит шашлык и ест крабов. С просьбой проверить, не нарушены ли условия содержания Цеповяза, в октябре в прокуратуру обратилась его бывшая жена.

Позднее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что материалы проверки направлены следствию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников исправительного учреждения.

Между тем проверка по скандальным фотографиям, проведенная еще в апреле 2018 года, никаких нарушений не нашла, рассказала председатель Общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова. По ее словам, в колонии есть кафе, в котором любой заключенный может приобрести продукты за свои деньги.

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