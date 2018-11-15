Сквер у посольства России в Киеве назвали в честь Немцова

Киевские власти присвоили скверу недалеко от посольства России имя Бориса Немцова, сообщает ТАСС. До этого сквер на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта был безымянным.

Политик Борис Нмцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Пятеро исполнителей преступления в июле 2017 года были приговорены к срокам от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Президент Украины Петр Порошенко наградил Немцова орденом Свободы посмертно.

В феврале 2018 года напротив российского посольства в Вашингтоне появилась площадь Немцова.