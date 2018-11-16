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Станица Кущевская 1 час назад
Убийца Цеповяз жалуется, что после снимков банкета с крабами у него заболел живот
Пир за решеткой: фотографии, как получивший 20 лет за массовое убийство Вячеслав Цеповяз (правая рука главаря кущевской банды Цапка) — ест крабов, телятину и отдыхает в кожаных креслах, находясь за решеткой в колонии в Амурской области, возмутили общество.
В "Прямом эфире" бывшая жена убийцы Наталья и сам Цеповяз рассказали, настоящие ли это снимки, гости в студии высказали свое мнение об этом пире убийцы за решеткой, а корреспондент ВГТРК отправился в колонию, чтобы узнать, как сейчас там обстоят дела после разразившегося скандала.
Экс-жена Цеповяза Наталья рассказала, что эти фотографии – правда, он сам присылал ей и детям эти снимки, когда в их отношениях было еще все нормально.
"Я отправляла их в прокуратуру и ФСИН, когда мне начали поступать угрозы, но мне не верили", — говорит Наталья.
Впрочем, не исключено, что разлад между экс-супругами случился после того, как они начали делить имущество, и тогда бывшая жена решила обнародовать скандальные снимки.
Наталья признается, что тратит на содержание Цеповяза за решеткой по 3 миллиона рублей в год.
"Он сам не давится после такого жестокого убийства?" — задают вопрос возмущенные гости в студии. "Самое страшное — не то, что он жрет, а что это — преступление, которое допускают те, кто потворствует ему", — считают они.
Однако адвокат убийцы говорит, что эти снимки — фотошоп, а приложенная к уху рука не доказывает, что в ней мобильный телефон. По его словам, эти фото "призваны дискредитировать" Цеповяза.
Сам обсужденный за массовое убийство Цеповяз в комментарии "Прямому эфиру" по скайпу пожаловался, что у него на нервной почве после скандала разболелся живот.
На связь со студией вышла и теперь уже бывший председатель Общественной наблюдательной комиссии по Амурской области Наталья Охотникова, которая написала пост в соцсети, назвав убийцу Цеповяза "меценатом", "легитимным депутатом" и "потомственным фермером".
Если речь идет о возможном освобождении по УДО, такие характеристики могут помочь ему выйти из-за решетки, поясняет Малахов.
Это сообщение вызвало гнев публики: люди в студии считают, что Охотникова, по сути, защищает убийцу.
Почему совершившие жестокие преступления и в тюрьме продолжают жить на широкую ногу? Действительно ли крабы за решеткой не запрещены? И может ли быть правдой то, что главарь кущевской банды Цапок жив? В станице ходят слухи, что якобы он сделал пластическую операцию и гуляет на свободе. Обсуждение этой резонансной истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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