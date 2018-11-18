Нетаньяху стал министром обороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье 18 ноября, вступил в должность министра обороны страны. Об этом он сообщил в телеобращении из здания Минобороны в Тель-Авиве, которое транслировали основные израильские телеканалы.

"Безопасность страны находится вне политики и личных интересов", — добавил Нетаньяху, слова которого приводит ТАСС.

Премьер заявил также, что сейчас не время для досрочных выборов в Израиле из-за ситуации с безопасностью. "В этот период нельзя разваливать правительство, нельзя проводить выборы", — подчеркнул он. Нетаньяху напомнил, что до очередных выборов еще целый год.

Пост министра обороны освободился после отставки 14 ноября Авигдора Либермана. Его партия "Наш дом — Израиль" вышла из правительственной коалиции из-за несогласия с недостаточно жесткой политикой кабинета в отношении сектора Газа.