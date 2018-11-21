Центробанк РФ рассказал о проблемах с банками Китая в связи с санкциями

Некоторые коммерческие банки Китая расширительно интерпретируют санкции третьих стран в отношении России. Эта проблема по-прежнему существует, заявил глава представительства Центробанка РФ в КНР Владимир Данилов в среду, 21 ноября.

Как отметил Данилов, Центробанк регулярно общается по этим вопросам с Народным банком Китая.

По мнению Данилова, китайские банки без всяких на то оснований ссылаются на санкции Запада, так как они не препятствуют проведению платежей через банки, не попавшие в черный список. Владимир Данилов объяснил, что банки РФ не входят в санкционный список SDN. Санкции США, введенные против физических лиц, включенных в список SDN, не распространяются на юридические лица, в которых люди из санкционного списка занимают посты, если они не представляют эти юридические лица в конкретных финансовых операциях.

Данилов подчеркнул, что включение в список SDN не является причиной распространения санкций на весь банк. На этом приходится постоянно акцентировать внимание, потому что китайские коммерческие банки чрезмерно трактуют эту проблему.

В связи с данной проблемой Центробанк РФ и Народный банк Китая договорились регулярно решать эти вопросы и поставлять соответствующие разъяснительные материалы.

Отношения России со странами Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг полуострова Крым, напоминает РИА Новости. Обвинив Россию во вмешательстве, Запад ввел санкции против нее. В июле 2014 года Европейский союз и Соединенные Штаты Америки от точечных санкций против отдельных компаний и физических лиц перешли к мерам против целых секторов экономии.