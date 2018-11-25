Варфоломей признал проблемы с украинской автокефалией

Константинопольский патриарх Варфоломей признал, что в настоящее время процедура предоставления автокефалии до конца не урегулирована, но заявил о намерении довести до конца предоставление томоса Украине.

Сейчас патриарх находится в Бухаресте, где открывается новый кафедральный собор. В субботу он выступил на внеочередном заседании Синода Румынской православной церкви в его честь.

Как сообщает РИА Новости, Варфоломей вновь говорил о планах предоставить в ближайшем будущем статус автокефалии "церкви, подвергавшейся расколу в течение многих лет". Такое решение Константинопольской церкви он назвал еще одним "жертвенным актом на благо многих миллионов украинских верующих". Патриарх еще раз повторил, что у него есть право дать томос автокефалии "Киеву — древнему церковному региону Константинополя".

В своей речи Варфоломей также обратился за поддержкой к Румынской православной церкви, которая пока не объявляла свою позицию по Украине. Он выразил надежду на том, что Румынская церковь "также будет способствовать сохранению церковного единства и порядка во имя справедливости".

В Турции 27-29 ноября состоится Синод Константинопольской церкви. На нем, как ожидается, будут обсуждаться вопросы отделения церкви от государства в Греции, которая прямо касается Константинопольского патриархата. Предполагается обсудить и процесс предоставления автокефалии Украине.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в Русской православной церкви назвали расколом, Синод РПЦ 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил накануне, что после поглощения Константинопольским патриархатом православной церкви на Украине получится "некая полуавтокефальная структура с очень сильной зависимостью от Константинополя".