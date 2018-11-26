"Это однозначная провокация". Лавров высказался о событиях в Керченском проливе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что инцидент в Керченском проливе – провокация Киева, передает "Россия 24".

По его словам, Украина нарушила ключевые положения международного права, включая Устав ООН, Конвенцию по морскому праву 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства.

"Все, что необходимо сказать по этому поводу, было сказано и в заявлениях погранслужбы ФСБ России, и в заявлении МИД, и в комментариях нашего официального представителя", — сообщил журналистам Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Министерство иностранных дел России готовит развернутое заявление об инциденте в Керченском проливе.

Утром 25 ноября три украинских корабля пересекли госграницу России и вошли в закрытую акваторию территориального моря РФ.

Со стороны России была произведена принудительная остановка дальнейшего движения военных кораблей. На данный момент украинские суда доставлены в порт Керчи в сопровождении российских пограничников.