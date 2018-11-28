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Археология и история 26 минут назад
В пещерной живописи нашли астрономический код
Уже в каменном веке люди досконально изучили звёздное небо и отразили в произведениях искусства не только зодиакальные созвездия, но и метеорные потоки и даже эффект, вызванный колебаниями земной оси. А ещё древние художники зафиксировали падение на Землю как минимум двух крупных метеоритов.
Такие выводы сделаны в научной статье, препринт которой размещён на сайте arXiv.org Мартином Свитмэном (Martin Sweatman) из Эдинбургского университета и Алистером Кумбсом (Alistair Coombs) из Университета Кента.
"Научный детектив" начался с вышедшей в 2012 году работы других авторов. В ней утверждалось, что около 13 тысяч лет назад, в начале поздней дриасовой эпохи, на Землю упал крупный метеорит, и из-за этого на Земле произошло заметное изменение климата. Впрочем, некоторые специалисты оспорили эту точку зрения.
В работе, вышедшей в 2017 году, Свитмэн в соавторстве с другим учёным представил свою интерпретацию изображений на камне 43 из комплекса Гёбекли-Тепе в нынешней Турции. Авторы сделали вывод, что этот мегалит является своеобразным памятником падению упомянутого метеорита. На такую мысль их навело, в частности, очень хорошее совпадение даты создания этого артефакта и времени катаклизма.
В нынешнем исследовании тот же камень 43 послужил ключом к астрономической головоломке. Авторы прямо сравнивают его с Розеттским камнем, который, как известно, помог расшифровать египетские иероглифы благодаря тому, что один и тот же текст был записан на нём письмом страны фараонов и на хорошо известном историкам древнегреческом.
Учёные обратили внимание на взаимное расположение изображений на камне 43, камне 18 и камне 2. По их мнению, оно воспроизводит взаимное расположение двенадцати созвездий тогдашнего зодиака, который несколько отличался от нынешнего. Напомним, что к зодиаку относятся созвездия, через которые Солнце, Луна и планеты проходят в своём годовом видимом движении по небу.
Некоторые из созвездий даже обозначены так же, как и сейчас. Например, созвездию Скорпиона соответствует скорпион, а созвездию Волка – волк (или собака, так как различить этих зверей в исполнении древних художников затруднительно). Весам отвечает изображение утки (или гуся), Деве – медведя, и так далее.
Кроме того, на камне 2 авторы разглядели изображение метеорного потока тауриды, также ориентированное относительно созвездий должным для своего времени образом.
По статистическим расчётам учёных, вероятность того, что всё это случайное совпадение, составляет 1 к 300 тысячам, а с учётом тех же изображений на других мегалитах и вовсе 1 к 10 миллионам.
Ту же систему изображения созвездий с помощью животных авторы находят и на других памятниках, в том числе таких известных, как Чатал-Хююк (7000 лет до нашей эры), Ласко (15000 лет до нашей эры) и Альтамира (14000 лет до нашей эры). Эти же мотивы исследователи углядели даже в одной из древнейших известных скульптур – знаменитом человекольве из Холенштайна (34000 лет до нашей эры).
Хотя эти образцы древнего искусства созданы, несомненно, разными культурами, учёные считают, что все они отражают знания о звёздном небе.
Более того, изучая некоторые артефакты, исследователи пришли к выводу, что уже в каменном веке люди знали о предварении равноденствия. Так называется медленное смещение момента равноденствия из года в год. Как мы теперь знаем, оно вызвано прецессией земной оси и повторяется с периодом около 26 тысяч лет. Ранее открытие предварения равноденствия приписывалось древнегреческому учёному Гиппарху.
Авторы предполагают, что люди с такими точными познаниями в астрономии могли быть умелыми мореплавателями. Этот факт косвенно подтверждается некоторыми данными о древних миграциях.
Кроме того, учёные пришли к выводу, что знаменитые изображения из Ласко, которые долгое время считались древнейшими известными рисунками (сейчас этот статус уже оспорен), отражают факт падения другого крупного метеорита около 17 тысяч лет назад. Следы этого события сохранились во льдах Гренландии.
"Раннее пещерное искусство показывает, что люди досконально познакомились с ночным небом в течение последней ледниковой эпохи. В интеллектуальном плане они почти не отличались от нас сегодняшних", – утверждает Свитмэн.
Высказанные авторами соображения заманчивы, но, разумеется, должны быть проверены независимыми экспертами. Напомним, что статья группы Свитмэна пока является лишь препринтом, однако она принята к публикации в рецензируемом научном издании Athens Journal of History.
Добавим, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что австралийские аборигены могли знать о переменных звёздах.
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