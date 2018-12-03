Порошенко пожаловался, что не может поговорить с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался, что ему не удалось связаться с Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе.

В интервью France 24 он в очередной раз заявил, что Россия нарушила нормы международного права.

"Безотлагательное требование всего мира – немедленно освободить украинских моряков и корабли", — подчеркнул он.

Также он сказал, что готов обсудить этот вопрос в любом формате — в двустороннем, в нормандском или с участием США.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что запрос со стороны Украины о телефонном разговоре Порошенко с Путиным был, но он не состоялся. Как сообщает РИА Новости, он пояснил, что для подготовки таких разговоров нужно учитывать графики сторон. "С учетом этого запрос был, а разговора не было", — сказал Ушаков.

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" сказал, что не отказывался от разговора с Порошенко. Но общаться с украинским лидером общаться сложно, "просто непонятно, о чем говорить", так как "ничего же не выполняется".

"Но это не значит, что мы прекращаем всякое общение, — подчеркнул Путин. — Чего бы ни было, мы, конечно, будем с Украиной отношения поддерживать".

25 ноября три украинских корабля пересекли границу и вошли в закрытые территориальные воды России. На требования остановиться они не реагировали. Пограничники были вынуждены применить оружие. В итоге корабли были задержаны, 24 украинских моряка были арестованы. Сейчас они находятся в Москве в СИЗО.