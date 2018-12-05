"Это как можно было ехать?": очевидцы сняли на видео последствия курьезного ДТП

В окрестностях Балашихи на шоссе Энтузиастов произошло столкновение маршрутки и внедорожника, согласно имеющимся данным, авария произошла вчера, 4 декабря.

После ДТП полноприводный автомобиль встал практически вертикально, передом своим опираясь на поверхность обочины, а задней своей частью на крышу автобуса. "Это как можно было ехать?" — недоумевал очевидец, спрашивая водителя внедорожника, который отказался давать какие-либо комментарии.

Судя по кадрам, в результате аварии никто не пострадал, однако официальная информация о случившемся в настоящее время отсутствует.