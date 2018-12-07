ФСИН и автор новых роликов с Цеповязом прокомментировали их публикацию

Новые фото из колонии с осужденным за убийства в станице Кущевской Вячеславом Цеповязом прокомментировали во ФСИН. На них участник банды Цапков сидит за накрытым столом в кресле в обнимку с другими заключенными. Ранее появились фотографии, на которых Цеповяз в колонии ест крабов, шашлык и икру.

Новые фото относятся к тому же периоду 2015 года, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко. В эфире радиостанции "Говорит Москва" он добавил, что в колонии идут проверки прокуратуры и Следственного комитета. После проверок возможно возбуждение уголовных дел.

"Это период все тот же, — подчеркнул Валерий Максименко. — Но это все кадры того периода. Просто их хотят продать не скопом, по одной, по две. Это идет старая серия".

Максименко подчеркнул, что люди, которые допустили пиршества осужденных в колонии и пользование ими смартфонами, уже уволены. При этом чиновник не считает, что публикация этих материалов каким-либо образом может бить по его ведомству.

Новый видеоролик с фотографиями жизни Цеповяза появился на YouTube-канале "Сергей Перин". Замдиректора ФСИН предположил, что владелец фотографий не будет их продавать оптом. Он будет, считает Валерий Максименко, их максимально дробить.

Автор YouTube-канала подтвердил, что опубликованные видео являются подлинными. И он их опубликовал потому, что общество должно знать правду.

Сергей Перин не стал отвечать на вопрос о том, откуда у него такие съемки. На такие вопросы отвечать не безопасно для жизни и здоровья, подчеркнул владелец видеоканала. Также Сергей Перин не стал отвечать на вопрос о том, настоящее ли это его имя.