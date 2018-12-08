Александр Серов сломал ногу

Певец Александр Серов поправляется после перелома ноги, и некоторые его концерты были перенесены с ноября на январь, так как выступать в гипсе артисту не очень удобно. Об этом рассказал концертный директор Серова Александр Федорков.

По его словам, накануне певец дал концерт в ДК "Салют", однако концерта 8 декабря в центре "Юность" в подмосковном Подольске, об отмене которого сообщалось в СМИ, в концертном графике певца нет. Сообщалось, что этот концерт был перенесен с 10 ноября, когда артист не выступил из-за проблем со здоровьем.

Декабрьские концерты Серова не переносились, их анонсы есть на сайте певца, сообщил Федорков агентству РИА Новости. Помимо концерта в столичном ДК "Салют" на декабрь на официальном сайте Александра Серова анонсируются концерты в Калуге 12 декабря, в Туле 16-го и в Мытищах 22 декабря.

В начале 2018 года Александр Серов и его бывшая жена Елена обменялись взаимными обвинениями в эфире нескольких ток-шоу на телеканале "Россия 1", а в сентябре 29-летняя модель Дарья Друзьяк заявила, что подверглась насилию с его стороны и теперь ждет от певца ребенка. Впоследствии Серов заявил, что Дарья, которая некоторое время жила в его доме, похитила у него крупную сумму денег, а модель заявила, что у нее на нервной почве произошел выкидыш.