Российское постпредство при ООН сожалеет о принятии резолюции по милитаризации Крыма

В российском постпредстве при ООН сожалеют о принятии резолюции по милитаризации Крыма. Это заявление опубликовали в Twitter нашего представительства.

Цель украинской резолюции – внести раскол в #Генассамблею #ООН, предоставить очередную возможность заокеанским сюзеренам #Киева произвести «перекличку» и убедиться, что число стран, поддерживающих деструктивную украинскую политику в регионе, не уменьшилось https://t.co/8AjbsYjxZ8 — Russian Mission UN (@RussiaUN) December 18, 2018

Заместитель постпреда России Дмитрий Полянский сообщил, что группа стран — в основном из НАТО и Евросоюза — таким образом поощряет Украину на новые "преступления и провокации". А противоправные действия Киева могут быть следствием политических амбиций Запада.

В документе осуждается присутствие российских войск на полуострове. Резолюцию поддержали 66 стран, против проголосовали 19, еще 72 государства воздержалось, передает телеканал "Россия 24".