Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
18 декабря 201821:53 Григорий Вдовин

Клиника красоты: еще одна пациентка впала в кому после пластики

В Москве пациентка впала в кому после пластической операции. Со слов родных, девушка хотела чуть-чуть подправить носик. Выяснилось, что один из докторов, проводивших операцию, оказался замешан в скандальном деле другой элитной клиники пластической хирургии "Медланж". О гибели троих ее пациенток телеканал "Россия" уже рассказывал.

Мопс Стич признаваться в любви своим хозяйкам готов постоянно. В этой семье он появился в момент, когда Каролину выписали из больницы, как утешение для нее и мамы, поле того, как она услышала самые страшные слова: надежды никакой нет.

"Я не могла ни плакать, ни кричать. Я просто молила Бога вернуть мне моего ребенка", — рассказывает мама Каролины Марина Саргисян.

Сама Каролина рассказывает, что все было как в кино — ресепшн, деньги за операцию, затем круглая лампа и склоняющиеся над ней фигуры врачей. Между этими событиями прошло 12 дней — их девушка провела в коме.

"Судьба мне давала знаки: я стояла в пробке час, я никак не могла добраться до клиники. Но я на эти знаки не обращала внимания. Благо я выжила", — признается пострадавшая Каролина Саргисян.

Впервые в общении с журналистами Каролина согласилась снять солнцезащитные очки, чтобы продемонстрировать результат ринопластики. Вполне можно понять ужаснувшиеся правоохранительные структуры: ведь на операцию девушка ложилась с тонким носиком, а в нынешнем виде ее родственники нашли после, уже в коме.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России. Это оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее причинению тяжкого вреда здоровью, — поясняет адвокат семьи Саргисян Андрей Мишонов. – По статье предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы".

Под стражу взяты директор клиники Гульнара Шах и хирург Геворг Степанян, проводивший операцию. Анестезиолога суд решил отправить под домашний арест. Совпадение или нет, но этого специалиста, как оказалось, взяли на работу из скандально известной клиники "Медланж", где в результате хирургических манипуляций скончались сразу три пациентки. Тогда клиника, разумеется, закрылась, дело ведет Следственный комитет. В этот раз до смерти пациентки не дошло.

Судя по всему, дверь, за которой находится помещение, где располагалась клиника. Табличка снята, вход опечатан. Домофон не работает. Заведение явно прекратило свою деятельность.

Хотя оборудование и вывезено, нона стене остался календарь с образцами неких имплантов. В каждом кабинете, по медицинским стандартам, — раковина и кран. Часть окон наглухо закрыты. Можно предположить, что здесь располагались палаты и операционные. Каролина старается все это забыть как кошмарный сон.

Сейчас

22:15

В Кремль доставили главную ель страны

21:50

Водитель автобуса потерял сознание: пострадали 13 пассажиров

18:38

В США создается космическое командование

17:18

Бывшему главе львовского "Правого сектора" перерезали горло

16:45

Ватикан не признает новую украинскую церковь

16:12

Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга

15:36

Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Бюджет меньше, а оружие лучше. Владимир Путин рассказал, как эффективно обеспечивать безопасность страны

Бюджет меньше, а оружие лучше. Владимир Путин рассказал, как эффективно обеспечивать безопасность страны

2 часа назад
"Кузьма Минин" снят с мели, за его спасением следили в посольстве РФ

"Кузьма Минин" снят с мели, за его спасением следили в посольстве РФ

1 час назад
Ирония судьбы: Мамаев и Кокорин встретят Новый год в СИЗО

Ирония судьбы: Мамаев и Кокорин встретят Новый год в СИЗО

2 часа назад
Нарик и Эмиль попали в историю: автокефальные авторитеты Украины вышли из сумрака

Нарик и Эмиль попали в историю: автокефальные авторитеты Украины вышли из сумрака

1 час назад
Даниил Безсонов: Киев гонять танки зря не будет, но Донбасс готов к наступлению ВСУ

Даниил Безсонов: Киев гонять танки зря не будет, но Донбасс готов к наступлению ВСУ

38 минут назад
Упал у ёлки: последнее выступление "лучшего Деда Мороза из детства" попало на видео

Упал у ёлки: последнее выступление "лучшего Деда Мороза из детства" попало на видео

26 минут назад
10 городов с самыми большими зимними пробками

10 городов с самыми большими зимними пробками

10 часов назад
Нужна помощь: Дашу Гвоздёву спасут дорогие лекарства

Нужна помощь: Дашу Гвоздёву спасут дорогие лекарства

17.12.2018 08:55
"Лучше бы она умерла": ради любовника мать отказалась от дочери, впавшей в кому

"Лучше бы она умерла": ради любовника мать отказалась от дочери, впавшей в кому

4 часа назад
В Johnson & Johnson десятилетиями знали об опасном компоненте в своей продукции

В Johnson & Johnson десятилетиями знали об опасном компоненте в своей продукции

6 часов назад
Елена Коренева уехала в Штаты после того, как стала видеть в гримерах мух

Елена Коренева уехала в Штаты после того, как стала видеть в гримерах мух

8 часов назад
В Кузбассе снежные горки покрыли белой краской

В Кузбассе снежные горки покрыли белой краской

5 часов назад
Бывшему главе львовского "Правого сектора" перерезали горло

Бывшему главе львовского "Правого сектора" перерезали горло

5 часов назад
Как Huawei решил проблему конфиденциальности в новом Matebook X Pro

Как Huawei решил проблему конфиденциальности в новом Matebook X Pro

4 часа назад
Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

17.12.2018 12:25
Предупреждения Солженицына сбываются

Предупреждения Солженицына сбываются

16.12.2018 21:57
Ансамбль Росгвардии снял клип на песню Last Christmas

Ансамбль Росгвардии снял клип на песню Last Christmas

1 час назад
GM-АвтоВАЗ готовит рестайлинг Chevrolet Niva

GM-АвтоВАЗ готовит рестайлинг Chevrolet Niva

3 часа назад
Астрономы выяснили, сколько осталось жить кольцам Сатурна

Астрономы выяснили, сколько осталось жить кольцам Сатурна

3 часа назад
В США создается космическое командование

В США создается космическое командование

3 часа назад
Древних летающих ящеров украшали перья, как у динозавров

Древних летающих ящеров украшали перья, как у динозавров

3 часа назад
Плачут девушки в нотариате: за наследством Осина выстроилась очередь

Плачут девушки в нотариате: за наследством Осина выстроилась очередь

3 часа назад
Модный практикум: выбираем украшения и аксессуары для новогодней вечеринки

Модный практикум: выбираем украшения и аксессуары для новогодней вечеринки

4 часа назад
Российский дизайнер одела Ким Кардашьян

Российский дизайнер одела Ким Кардашьян

4 часа назад
Полковника МВД Веру Рабинович задержали при получении 10-миллионной взятки

Полковника МВД Веру Рабинович задержали при получении 10-миллионной взятки

4 часа назад
Охота на ведьм Порошенко

Охота на ведьм Порошенко

4 часа назад
В развитии синдрома хронической усталости обвинили гиперактивную иммунную систему

В развитии синдрома хронической усталости обвинили гиперактивную иммунную систему

4 часа назад
В Третьяковке рассказали, как будут спасать порезанного "Ивана Грозного"

В Третьяковке рассказали, как будут спасать порезанного "Ивана Грозного"

4 часа назад
В каком возрасте дети прекращают верить в Деда Мороза

В каком возрасте дети прекращают верить в Деда Мороза

5 часов назад
В России запретили делать ставки на юных спортсменов

В России запретили делать ставки на юных спортсменов

6 часов назад
Дом на берегу моря могут снести из-за лишних этажей

Дом на берегу моря могут снести из-за лишних этажей

7 часов назад
Изборск: железный град земли русской

Изборск: железный град земли русской

7 часов назад
Театр "Современник" вернется в историческое здание

Театр "Современник" вернется в историческое здание

8 часов назад
СМИ: сворачиваемый в рулон телевизор LG выйдет в 2019-м

СМИ: сворачиваемый в рулон телевизор LG выйдет в 2019-м

8 часов назад
YouTube зачистил подписчиков на популярных каналах

YouTube зачистил подписчиков на популярных каналах

8 часов назад
Известный музыкант потратит на благотворительность деньги от продажи своего дома

Известный музыкант потратит на благотворительность деньги от продажи своего дома

9 часов назад
Пермский подросток, устроивший поножовщину в школе, проведет в колонии почти 10 лет

Пермский подросток, устроивший поножовщину в школе, проведет в колонии почти 10 лет

9 часов назад
Китайский кроссовер оказался лучше Audi и Mercedes-Benz

Китайский кроссовер оказался лучше Audi и Mercedes-Benz

9 часов назад
Найден самый далёкий объект в Солнечной системе

Найден самый далёкий объект в Солнечной системе

9 часов назад
На Lincoln Continental поставили "двери-убийцы", как у Rolls-Royce

На Lincoln Continental поставили "двери-убийцы", как у Rolls-Royce

10 часов назад
Акция конкурентов? Гуцериев пожалуется на Запашного в суд, прокуратуру и СК

Акция конкурентов? Гуцериев пожалуется на Запашного в суд, прокуратуру и СК

11 часов назад
Капитан "Спартака" Глушаков объяснил полиции, почему угрожал жене

Капитан "Спартака" Глушаков объяснил полиции, почему угрожал жене

12 часов назад
Рождество смертельно опасно

Рождество смертельно опасно

12 часов назад
Екатерина Семенчук - о новогоднем концерте и любимых партиях

Екатерина Семенчук - о новогоднем концерте и любимых партиях

23 часа назад
"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

17.12.2018 18:20
"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

17.12.2018 12:22