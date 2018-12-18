Клиника красоты: еще одна пациентка впала в кому после пластики

В Москве пациентка впала в кому после пластической операции. Со слов родных, девушка хотела чуть-чуть подправить носик. Выяснилось, что один из докторов, проводивших операцию, оказался замешан в скандальном деле другой элитной клиники пластической хирургии "Медланж". О гибели троих ее пациенток телеканал "Россия" уже рассказывал.

Мопс Стич признаваться в любви своим хозяйкам готов постоянно. В этой семье он появился в момент, когда Каролину выписали из больницы, как утешение для нее и мамы, поле того, как она услышала самые страшные слова: надежды никакой нет.

"Я не могла ни плакать, ни кричать. Я просто молила Бога вернуть мне моего ребенка", — рассказывает мама Каролины Марина Саргисян.

Сама Каролина рассказывает, что все было как в кино — ресепшн, деньги за операцию, затем круглая лампа и склоняющиеся над ней фигуры врачей. Между этими событиями прошло 12 дней — их девушка провела в коме.

"Судьба мне давала знаки: я стояла в пробке час, я никак не могла добраться до клиники. Но я на эти знаки не обращала внимания. Благо я выжила", — признается пострадавшая Каролина Саргисян.

Впервые в общении с журналистами Каролина согласилась снять солнцезащитные очки, чтобы продемонстрировать результат ринопластики. Вполне можно понять ужаснувшиеся правоохранительные структуры: ведь на операцию девушка ложилась с тонким носиком, а в нынешнем виде ее родственники нашли после, уже в коме.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России. Это оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее причинению тяжкого вреда здоровью, — поясняет адвокат семьи Саргисян Андрей Мишонов. – По статье предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы".

Под стражу взяты директор клиники Гульнара Шах и хирург Геворг Степанян, проводивший операцию. Анестезиолога суд решил отправить под домашний арест. Совпадение или нет, но этого специалиста, как оказалось, взяли на работу из скандально известной клиники "Медланж", где в результате хирургических манипуляций скончались сразу три пациентки. Тогда клиника, разумеется, закрылась, дело ведет Следственный комитет. В этот раз до смерти пациентки не дошло.

Судя по всему, дверь, за которой находится помещение, где располагалась клиника. Табличка снята, вход опечатан. Домофон не работает. Заведение явно прекратило свою деятельность.

Хотя оборудование и вывезено, нона стене остался календарь с образцами неких имплантов. В каждом кабинете, по медицинским стандартам, — раковина и кран. Часть окон наглухо закрыты. Можно предположить, что здесь располагались палаты и операционные. Каролина старается все это забыть как кошмарный сон.